Reportan especialistas tormenta solar significativa

Morelia, Michoacán a 20 de enero del 2026.– El Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX) del Instituto de Geofísica Unidad Morelia (IGUM) de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que, el día domingo 18 de enero, el Sol emitió un estallido de luz (una fulguración solar de clase X1), acompañada por una eyección de masa coronal (una nube de material solar) que se dirige hacia la Tierra; lo que podría dar como resultado la posible presencia de auroras boreales en latitudes medias, aunque por el momento no se puede confirmar si serán visibles en el norte de México o en el estado de Michoacán.



De acuerdo con el monitoreo solar que mantiene el SCIESMEX, esta situación podría ocasionar afectaciones menores en algunos sistemas de comunicación por radio y navegación satelital, especialmente en regiones polares o de alta latitud.



De igual manera señalaron que mantienen vigilancia continua de las condiciones del entorno espacial y la institución se encuentra en coordinación con las autoridades de Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) esto en el ánimo de mantener actualizaciones si el evento evoluciona de manera significativa.



Cabe recordar que este fenómeno no afecta de manera directa al ser humano, animales o vegetación, por lo que invitamos a la población a mantenerse informada y consultar la Guía de Recomendaciones de Clima Espacial en México en el link https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/GUIACLIMAESPACIALRECOMENDACIONES.pdf; así como en los canales oficiales de la UNAM y del SCIESMEX para conocer la evolución de este fenómeno natural.