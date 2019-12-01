Ultiman a un individuo en Apatzingán, Michoacán 

Ultiman a un individuo en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 13:10:24
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Apatzingán, Michoacán, a 11 de noviembre 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en el camino que va de El Recreo a Rancho Seco, en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el  cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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