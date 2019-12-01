Detiene la GC a dos menores en posesión de un arma de fuego en Morelia, Michoacán

Detiene la GC a dos menores en posesión de un arma de fuego en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 12:25:03
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Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre 2026.- Elementos de la Guardia Civil lograon la detención de dos menores de edad en posesión de un arma de fuego, hechos de guardados en la colonia Lomas del Punhuato de esta ciudad.

Al respecto se informó que agentes de la GC que llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la referida colonia, fueron alertados sobre disparos de arma de fuego en la zona.

De inmediato se implementó un operativo el cual arrojó como resultado la detención de dos adolescentes a los que se les aseguró una moto y un arma de fuego.

Finalmente los menores fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley conforme a derecho.

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