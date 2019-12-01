Ultiman a un hombre cerca de Ciudad Jardín, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 10:43:08

Morelia, Michoacán, a 30 de agosto 2025.- El cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos, se localizó en un camino que comunica Rancho Las Flores con Ciudad Jardín en la capital del estado.

Al respecto se informó que fue esta mañana de sábado que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y Guardia Civil quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.