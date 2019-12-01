Juez absuelve a acusados del homicidio del abogado Francisco Javier Valencia y su escolta en Plaza Las Américas de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 12:38:26
Ciudad de México, 21 de noviembre del 2025.- Después de más de dos años en prisión, Carlos Yuniel N y Darinel N fueron absueltos de los delitos de homicidio y narcomenudeo, tras ser acusados del asesinato del abogado Francisco Javier Valencia y de su escolta Diego Marín Pedrozo.

El homicidio ocurrió el 14 de julio de 2023 en el estacionamiento de la plaza Las Américas, en Morelia, donde ambos fueron atacados a balazos cuando intentaron resguardarse en una camioneta, de acuerdo con los reportes policiales difundidos en esa fecha.

Según esas primeras versiones, el agresor huyó de la plaza a bordo de un colectivo de la ruta Gris que circula por la avenida Camelinas. Sin embargo, al llegar al semáforo de la colonia Jardines del Rincón, fue interceptado por dos hombres que lo asesinaron en el lugar, aparentemente en un ataque relacionado con disputas criminales.

Pese a la muerte del presunto agresor, tiempo después fueron detenidos Carlos Yuniel N y Darinel N, quienes quedaron a disposición de un juez como probables responsables del crimen. Tras el proceso judicial, ambos quedaron libres al no sostenerse las acusaciones en su contra.

En aquel momento, fuentes policiales informaron que el abogado Francisco Javier Valencia habría estado vinculado a un grupo delictivo señalado por la quema de los bares Mint, Vertical y Luv, en el complejo Altozano.

