Ultiman a tres personas en las inmediaciones de una marisquería en Tlalnepantla, Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 20:06:25
Tlalnepantla, Estado de México, a 31 de agosto de 2025.- Un ataque armado se registró en las inmediaciones de un restaurante de mariscos en Tlalnepantla, Estado de México, que dejó tres personas sin vida.

Los hechos ocurrieron frente a la Marisquería "El Primo", la cual se encuentra en la calle Miguel Hidalgo, casi esquina con la Vía Gustavo Baz de Tequexquináhuac.

De acuerdo a testimonios de personas que se encontraban en el lugar, al sitio arribaron varios sujetos que comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra un grupo de jóvenes que se encontraban al interior de un automóvil, y tras cometer el crimen, huyeron del lugar.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes apoyaron a resguardar la escena del crimen, mientras los peritos realizaban los trabajos correspondientes.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por el hecho, ni han dado a conocer la identidad de las víctimas.

