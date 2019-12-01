Ultiman a tiros a una persona en Zamora, Michoacán

Ultiman a tiros a una persona en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 08:35:34
Zamora, Michoacán, a 4 de septiembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Ferrocarril, en la ciudad de Zamora, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Cartagena, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

