Localizan los dos veleros con ayuda humanitaria para Cuba

Localizan los dos veleros con ayuda humanitaria para Cuba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 08:50:07
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La Habana, Cuba, a 28 de marzo 2026.- Los dos veleros que transportaban ayuda humanitaria para Cuba fueron localizados y sus tripulantes se encuentran a salvo, de acuerdo con los organizadores del convoy, que sigue adelante con su misión.

"Estamos aliviados de confirmar que los dos veleros han sido localizados por la Marina mexicana. Las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto a La Habana", comentó el portavoz.

Además, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), que inició con la búsqueda de los navíos el pasado 25 de marzo, confirmó las versiones.

En ese sentido, la dependencia federal reportó que una aeronave localizó a "las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe, a “80 millas náuticas al noroeste de Cuba”.

Asimismo, indicó que tras localizarlas envió un buque con apoyo.

Los dos barcos forman parte de un convoy internacional que quiere enviar 50 toneladas de suministros médicos, comida, paneles solares y otros bienes para la población cubana.

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