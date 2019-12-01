Ultiman a tiros a una joven mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 07:22:47

Lázaro, Cárdenas, Michoacán, 26 de noviembre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, una hice mujer fue asesinada a balazos en calles de la tenencia de Plata Azul, municipio de Lázaro Cárdenas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Venustiano Carranza de la referida tenencia y municipio habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una mujer si vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien quien fue identificada como Britney D., de 23 años, la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.