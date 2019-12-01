Ultiman a tiros a una joven mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Ultiman a tiros a una joven mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 07:22:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro, Cárdenas, Michoacán, 26 de noviembre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, una hice mujer fue asesinada a balazos en calles de la tenencia de Plata Azul, municipio de Lázaro Cárdenas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Venustiano Carranza de la referida tenencia y municipio habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una mujer si vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien quien fue identificada como Britney D., de 23 años, la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Llama Torres Piña al cuidado de redes sociales en adolescentes ante delitos cibernéticos
Durango: investigan a mujer por presuntamente matar a golpes a su madre de 83 años
Balean casa en Zamora, Michoacán
Ultiman a tiros a una joven mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Más información de la categoria
Durango: investigan a mujer por presuntamente matar a golpes a su madre de 83 años
Ultiman a tiros a una joven mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Seguirán bloqueos carreteros tras no llegar a ningún acuerdo durante mesa de trabajo entre ANTAC, FNRCM y autoridades federales
Hipocresía en el Congreso del Estado de Michoacán al celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras hay agresiones internas: Itzé Camacho
Comentarios