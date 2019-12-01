Balean casa en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 08:24:19

Zamora, Michoacán, 26 de noviembre del 2025.- Vándalos desconocidos arremetieron a tiros en contra de la fachada de una vivienda en la colonia La Libertad en el municipio de Zamora, Michoacán, en un hecho que solo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que la propiedad marcada con el número 70, de la calle Precursores de la Libertad, había sido atacada a balazos.

Al sitio acudieron elementos de las corporaciones policiales quienes al arribar confirmaron daños materiales en la fachada de la vivienda.

Asimismo mismo se localizaron casquillos percutidos de distintos calibres mismos que fueron asegurados para su análisis.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.