Ultiman a tiros a un joven en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 07:33:01

Zamora, Michoacán, a 12 de noviembre 2026.- Un joven deportista fue ultimado a balazos a las afueras de la Unidad Deportiva El Chamizal cuando al parecer intentaba subir a un taxi, de los presuntos homicidas no hay pistas.

Datos obtenidos por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 21:30 horas del miércoles, operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre una persona agredida con disparos de arma de fuego en la calle Las Delicias en la colonia 20 de Noviembre.

De inmediato se movilizaron elementos de los tres órdenes de gobierno quienes por fuera del complejo deportivo y junto a un taxi del sitio Máquinas Zamora localizaron al joven herido, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y al tratar de auxiliar al joven confirmaron el deceso debido a las lesiones que presentaba.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Carlos Jesús R., O., de 30 años de edad, el cual tenía su domicilio en el Fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio, mismo que salía de la Unidad Deportiva tras haber jugado un partido de voleibol.

La zona fue delimitada y mas tarde llego personal de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar con las investigaciones.