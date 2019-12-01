Ultiman a tiros a un joven dentro de su vivienda en Zamora, Michoacán 

Ultiman a tiros a un joven dentro de su vivienda en Zamora, Michoacán 
Ultiman a tiros a un joven dentro de su vivienda en Zamora, Michoacán 
Ultiman a tiros a un joven dentro de su vivienda en Zamora, Michoacán 
Ultiman a tiros a un joven dentro de su vivienda en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 21:58:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacan, a 29 de agosto de 2025.- Un joven fue privado de la vida a balazos dentro de su domicilio, autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho, al momento no hay pistas de los presuntos homicidas.

En relación a lo ocurrido se informó que la tarde de este viernes en el 911 reportaron una agresión armada en la calle González Bocanegra casi esquina con Córdoba, de la colonia El Porvenir.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional se movilizaron al lugar donde dentro de una vivienda encontraron a un joven tirado boca abajo con lesiones de bala en la cabeza, por lo que pidieron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y revisaron al joven Manuel Eduardo Z., O., de 22 años de edad, pero este ya carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba.

El área fue asegurada y enseguida llego personal Especializado en la Escena del crimen quienes se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes y trasladar el cadáver al Semefo local.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan a dos adolescentes víctimas de trata en Quintana Roo; su compañera de escuela las reclutaba
Cae camión en un socavón de 10 metros de profundidad en CDMX
Ultiman a tiros a un joven dentro de su vivienda en Zamora, Michoacán 
Clausuran recicladora de PET en Morelia, Michoacán por carecer de permisos ambientales
Más información de la categoria
Incursiona Jalisco en la venta de bebés no nacidos: Embarazadas son asesinadas en la frontera y sus hijos vendidos en EEUU, denuncia periodista
Declara tribunal de EU que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son ilegales
Esmeralda FG: La tiktokera de Michoacán que presumía lujos y corridos y acabó asesinada con su esposo e hijos en Jalisco
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Comentarios