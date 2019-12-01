Ultiman a tiros a un joven dentro de su vivienda en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 21:58:18

Zamora, Michoacan, a 29 de agosto de 2025.- Un joven fue privado de la vida a balazos dentro de su domicilio, autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho, al momento no hay pistas de los presuntos homicidas.

En relación a lo ocurrido se informó que la tarde de este viernes en el 911 reportaron una agresión armada en la calle González Bocanegra casi esquina con Córdoba, de la colonia El Porvenir.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional se movilizaron al lugar donde dentro de una vivienda encontraron a un joven tirado boca abajo con lesiones de bala en la cabeza, por lo que pidieron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y revisaron al joven Manuel Eduardo Z., O., de 22 años de edad, pero este ya carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba.

El área fue asegurada y enseguida llego personal Especializado en la Escena del crimen quienes se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes y trasladar el cadáver al Semefo local.

