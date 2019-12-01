Blindaje Morelia: detienen a siete personas y recuperan siete vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 11:18:31

Morelia, Michoacán, 16 de octubre del 2025.- Cono resultado de las acciones del operativo Blindaje Morelia, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron en las últimas horas a siete personas por la comisión de diversos delitos, y aseguraron drogas y vehículos.

Sobre el particular se informó que en el desarrollo de las tareas preventivas de este esquema de seguridad, en la capital del estado los elementos de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lograron la detención de seis hombres y una mujer en portación de cinco dosis de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina, y de dos envoltorios con hierba verde y seca, al parecer marihuana.

A su vez, recuperaron vehículos de las marcas: Chevrolet, Ford, Nissan, Toyota y Volkswagen con reporte de robo; así como dos motocicletas con alteraciones en sus medios de identificación.

Por lo anterior, los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad competente.