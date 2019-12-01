Ultiman a tiros a un individuo en Puruándiro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 10:43:03
Puruándiro, Michoacán, a 10 de enero 2026.- Mañana violeta se vivió en esta localidad luego de que desconocidos balearan a una mujer en su domicilio de la población de Las Letras, privaran de la libertad a un hombre y luego se localizara una persona ejecutada.

Al respecto informes policiacos indican que en primer lugar sujetos armados ingresaron a un domicilio en donde balearon a Ana Rosa de 20 años y privaran de la libertad a Jesús Armando de 20 años.

Minutos después se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre sobre la salida a la población de Isaac Arriaga.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento la FGE quiere investigan si el ahora occiso es el hombre plagiado.

