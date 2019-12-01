Ronda comunitaria impide ingreso de fuerzas de seguridad a Jarácuaro, Michoacán; se desconoce paradero de René Valencia

Erongarícuaro, Mich., a 10 de enero de 2026.— La comunidad de Jarácuaro se encuentra en un clima de alta tensión luego de que integrantes de la ronda comunitaria bloquearan el acceso a la población e impidieran el ingreso de un operativo integrado por la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegado para brindar apoyo y seguridad a René Valencia Reyes, líder de la organización Revolución Social y un hermano del líder priista Guillermo Valencia.

De acuerdo con los reportes, la ronda comunitaria colocó piedras y obstáculos en los accesos a Jarácuaro, señalando que no permitirán la entrada de ninguna autoridad, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer los motivos de esta decisión.

La negativa ha generado preocupación, ya que las fuerzas de seguridad acudieron en respuesta a una denuncia pública realizada por el propio René Valencia, quien aseguró estar siendo perseguido y atacado a balazos por sujetos armados.

El convoy de elementos estatales y federales permanece detenido en la entrada de la comunidad, sin poder avanzar ni realizar labores de búsqueda, pese a que la última ubicación conocida de René Valencia lo situaba en las inmediaciones de Jarácuaro, en el municipio de Erongarícuaro, lugar donde habría ocurrido el ataque armado.

Hasta ahora, se desconoce el paradero del dirigente de Revolución Social, lo que ha encendido las alertas sobre el riesgo que podría correr su vida, especialmente ante la imposibilidad de que las autoridades ingresen a la zona para brindarle auxilio o garantizar su seguridad.

Cabe señalar que René Valencia es hermano del diputado local Guillermo “Memo” Valencia, lo que ha dado mayor visibilidad al caso. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se ha informado sobre avances en su localización ni sobre un eventual diálogo que permita destrabar el bloqueo impuesto por la ronda comunitaria.

La situación mantiene en vilo a la región lacustre, mientras persiste la incertidumbre sobre el estado de salud y la ubicación de René Valencia, en un contexto marcado por la desconfianza, el hermetismo comunitario y la creciente presencia de la violencia armada.