Tensión en la ribera del Lago de Pátzcuaro, Michoacán: Localizan con vida a René Valencia tras sufrir persecución armada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 22:23:17
Morelia, Mich., a 10 de enero de 2026.– Este sábado se vivieron momentos de alta tensión en la región lacustre de Michoacán, luego de que el activista René Valencia Reyes lanzara una alerta pública en la que aseguraba ser víctima de una persecución armada sobre la carretera Pátzcuaro–Erongarícuaro, registrándose  su desaparición y posterior hallazgo con vida.

El mensaje, difundido a través de las redes sociales, encendió las alarmas: Se reportó que sujetos desconocidos, a bordo de una camioneta, seguían a Valencia e incluso habrían abierto fuego, provocando un intercambio de disparos con sus escoltas, lo que desató una intensa movilización de fuerzas de seguridad.

Elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano desplegaron un operativo de emergencia que culminó en la localidad de Jerécuaro, donde finalmente fue localizado René Valencia Reyes junto con su acompañante, ambos con vida y sin lesiones aparentes, así como sus escoltas.

La zona donde se habría registrado la primera agresión permanece bajo investigación, mientras persiste el silencio oficial en torno a quiénes habrían sido los agresores y qué motivó la presunta persecución. El episodio vuelve a colocar bajo los reflectores la inseguridad en las carreteras de Michoacán y la vulnerabilidad de activistas y figuras públicas en regiones marcadas por la violencia.

