Suman tres policías muertos por emboscada en Zamora, Michoacán; un auto asegurado, sin rastro de los atacantes

Zamora, Mich., a 10 de enero de 2026. — La emboscada registrada durante la madrugada del sábado en Zamora dejó ya tres policías municipales muertos, luego de que uno de los oficiales heridos perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la colonia Jardines de Catedral, cuando elementos municipales realizaban recorridos de vigilancia y fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos que se desplazaban en un vehículo blanco. Los uniformados repelieron la agresión y, de acuerdo con los primeros reportes, habría resultado herido uno de los agresores; sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni rastro de los responsables.

En el lugar del ataque, vecinos reportaron haber escuchado ráfagas de disparos y alertaron al 911. Al arribar, unidades policiales encontraron la patrulla con múltiples impactos de bala y a tres oficiales lesionados en su interior. Paramédicos confirmaron la muerte de Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García en el sitio. Horas más tarde se reportó el fallecimiento de Luis Manuel Mendoza Montalvo, quien había sido trasladado grave a un hospital.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos y dio inicio a las investigaciones para esclarecer el atentado y determinar la identidad de los agresores.

Como parte de los operativos posteriores, autoridades aseguraron un vehículo blanco en la colonia Ejidal Sur, el cual presentaba manchas hemáticas y diversos objetos en su interior relacionados presuntamente con el ataque. El automóvil quedó a disposición de la Fiscalía como parte de la indagatoria.

La agresión se suma a la lista de hechos violentos contra corporaciones policiales el municipio, mientras la comunidad exige resultados y mayor seguridad ante la incertidumbre generada por la violencia.