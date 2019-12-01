Doble homicidio a sangre fría se registra en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 22:41:12

Apatzingán, Mich., a 10 de enero de 2026.- La violencia volvió a estallar con fuerza en Apatzingán, Michoacán, donde la noche de este viernes 10 de enero de 2026 se registró una doble ejecuciónque cimbró a vecinos de la colonia Niños Héroes, una zona que nuevamente quedó marcada por el sonido de las balas.

De acuerdo con reportes oficiales de la Guardia Civil, cerca de las 19:50 horas el sistema C5i emitió una alerta por dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego sobre la calle Niños Héroes. Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron el peor escenario: dos masculinos ya no contaban con signos vitales, tras haber sido atacados de manera directa.

En el lugar del crimen fueron localizados alrededor de 18 casquillos percutidos de arma corta, evidencia de un ataque violento y certero que no dio oportunidad de escape a las víctimas. La escena fue acordonada de inmediato mientras se daba aviso a la Fiscalía Regional, encargada de realizar las diligencias correspondientes.

Las víctimas

Las autoridades informaron que se trata de dos hombres jóvenes: uno de ellos, de entre 20 y 25 años de edad, y el segundo, de entre 18 y 25 años.

Hasta el momento no se ha revelado su identidad, ni se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.

En la escena también fue localizado un vehículo birodante, presuntamente relacionado con el ataque.

Este nuevo hecho de sangre se suma a la ola de violencia que mantiene en vilo a Apatzingán, pese a los operativos enmarcados en el llamado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, que hasta ahora no ha logrado frenar los ataques armados en la región.

La investigación continúa, mientras dos vidas jóvenes se suman a la estadística mortal que golpea sin tregua a Tierra Caliente.