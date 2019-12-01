“Están disparando contra mi hermano”: Memo Valencia alerta de balacera contra su hermano René en la zona lacustre de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 20:27:43

Erongarícuaro, Mich., a 10 de enero de 2026.- La violencia volvió a sacudir el corazón de Michoacán. La noche de este sábado, Guillermo “Memo” Valencia, dirigente estatal del PRI, lanzó un dramático llamado de auxilio a través de redes sociales al denunciar que sicarios estarían atacando a balazos a su hermano, René Valencia, en la comunidad de Jarácuaro, ubicada entre Pátzcuaro y Erongarícuaro.

“En estos momentos en la comunidad de Jaracuaro entre Pátzcuaro y Erongaricuaro sicarios están disparando contra mi hermano René Valencia, ayúdenme a reportar al 911”, escribió el líder priista, desatando alarma y preocupación.

El mensaje, breve pero contundente, encendió las alertas en una región marcada por la disputa criminal, donde los ataques armados se han vuelto parte de la cotidianidad.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de las autoridades que confirme el estado de salud de René Valencia ni detalles sobre los agresores, pero el señalamiento directo de un dirigente partidista pone nuevamente en el centro del debate la inseguridad que asfixia a Michoacán.

Jarácuaro, una comunidad lacustre aparentemente tranquila, se suma así a la larga lista de localidades atrapadas entre el miedo, el silencio y las balas, mientras la ciudadanía recurre a redes sociales para pedir auxilio ante la ausencia —o tardanza— de una respuesta institucional.

El episodio ocurre en un contexto de creciente violencia política y criminal, donde ni figuras públicas ni sus familias parecen estar a salvo.