Muere un individuo tras ser arrollado por el tren en Yurécuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 20:59:46

Yurécuaro, Michoacán, a 10 de diciembre de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser arrollado por el ferrocarril, un hombre perdió la vida, hechos registrados en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en en el lugar denominado Puente Amarillo, una persona había perdido la vida.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirma el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona la cual, habría sido atollada por el ferrocarril, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.