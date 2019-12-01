Ultiman a tiros a un individuo en predio de Morelia, Michoacán 

Ultiman a tiros a un individuo en predio de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 14:30:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 8 de marzo del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un predio de la colonia Mirador de la Aldea de esta ciudad capital de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia cafetería en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
FGE Michoacán fortalece coordinación para la búsqueda de personas desaparecidas
Ultiman a tiros a un individuo en predio de Morelia, Michoacán 
Trágico accidente en Paseo Constituyentes, deja a un motociclista sin vida en Corregidora, Querétaro
Más información de la categoria
Mujeres cada vez más se atreven a denunciar violencia en su contra en Querétaro
Protegen inmuebles en Querétaro ante movilizaciones por el 8M
"México se siente orgullosa de ustedes, su esfuerzo no pasa desapercibido": Sheinbaum encabeza evento del Día Internacional de la Mujer
Comienzan movilizaciones por el 8M en la CDMX
Comentarios