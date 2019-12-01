Aseguran cerca de dos toneladas de presunto estupefaciente en operativo marítimo frente a Acapulco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 08:48:25

Acapulco, Guerrero, 9 de marzo del 2026.- En una operación marítima encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, fueron asegurados 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína durante labores de vigilancia en aguas del Pacífico mexicano.

El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad para combatir el tráfico de drogas.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento ocurrió a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de Acapulco, donde personal naval desplegó aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor tras recibir información de inteligencia que permitió localizar los paquetes con la sustancia ilícita.

Los bultos contenían un peso bruto preliminar cercano a las dos toneladas de presunta cocaína, aunque el peso exacto será determinado por las autoridades ministeriales mediante los procedimientos correspondientes.

El cargamento asegurado será puesto a disposición del agente del Ministerio Público federal, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación una vez que la embarcación arribe a puerto.

Autoridades señalaron que este tipo de acciones representa una afectación significativa a las estructuras financieras de los grupos delictivos, además de formar parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima y aérea que se realizan en aguas nacionales para inhibir actividades ilícitas.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron que mantendrán los operativos en zonas marinas mexicanas con el objetivo de garantizar el Estado de derecho y reforzar la seguridad en el territorio nacional.