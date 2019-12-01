Detienen a hombre por agredir a mujeres en marcha del 8M en Guanajuato

Detienen a hombre por agredir a mujeres en marcha del 8M en Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 08:37:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guanajuato, Guanajuato, a 9 de marzo 2026.- Personal de seguridad detuvo a un hombre por presuntamente agredir a golpes a varias mujeres en las escalinatas del Teatro Juárez, de la ciudad de Guanajuato, durante la marcha conmemorativa del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer.

El sujeto fue captado en video mientras irrumpe a las manifestantes, quienes trataron de repeler la agresión.

De acuerdo con las imágenes, el sospechoso, quien vestía una playera negra, supuestamente violentó física y verbalmente a varias de las presentes por realizar pintas en las calles.

Momentos después, una agrupación de policías mujeres intervino en la escena y controló al sujeto.

Por su parte, la presidenta municipal, Samantha Smith, informó que el hombre que agredió físicamente a mujeres en las inmediaciones del Teatro Juárez, se encuentra detenido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a cinco presuntos integrantes de grupo delincuencial en Ixtapaluca, Estado de México
Aseguran cerca de dos toneladas de presunto estupefaciente en operativo marítimo frente a Acapulco
Detienen a hombre por agredir a mujeres en marcha del 8M en Guanajuato
Mapa hallado en último escondite del "Mencho" revela estrategia de grupo delincuencial jalisciense en la Sierra-Costa de Michoacán
Más información de la categoria
Aseguran cerca de dos toneladas de presunto estupefaciente en operativo marítimo frente a Acapulco
Detienen a hombre por agredir a mujeres en marcha del 8M en Guanajuato
Vestida de princesa, menor de 9 años exige sentencia para su presunto violador en marcha del 8M en la CDMX
Mapa hallado en último escondite del "Mencho" revela estrategia de grupo delincuencial jalisciense en la Sierra-Costa de Michoacán
Comentarios