Detienen a hombre por agredir a mujeres en marcha del 8M en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 08:37:57

Guanajuato, Guanajuato, a 9 de marzo 2026.- Personal de seguridad detuvo a un hombre por presuntamente agredir a golpes a varias mujeres en las escalinatas del Teatro Juárez, de la ciudad de Guanajuato, durante la marcha conmemorativa del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer.

El sujeto fue captado en video mientras irrumpe a las manifestantes, quienes trataron de repeler la agresión.

De acuerdo con las imágenes, el sospechoso, quien vestía una playera negra, supuestamente violentó física y verbalmente a varias de las presentes por realizar pintas en las calles.

Momentos después, una agrupación de policías mujeres intervino en la escena y controló al sujeto.

Por su parte, la presidenta municipal, Samantha Smith, informó que el hombre que agredió físicamente a mujeres en las inmediaciones del Teatro Juárez, se encuentra detenido.