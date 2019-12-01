Ultiman a tiros a un individuo en la colonia La Isla de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 19:22:41
Uruapan, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia La Isla de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Isla de Cuba habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
