Ultiman a tiros a un hombre en Morelia, Michoacán

Ultiman a tiros a un hombre en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 10:09:46
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Morelia, Michoacán a 08 de noviembre  de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en la Colonia Vicente Lombardo de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Tzotziles, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar confirmaron la muerte de un individuo, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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