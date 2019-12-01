Fatal accidente en la autopista México- Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 10:14:31

Querétaro, Qro a 08 de noviembre de 2026.- La madrugada de este domingo, el conductor de una camioneta, perdió la vida de forma trágica, al chocar de frente contra un tráiler, en la autopista federal 57 México- Querétaro.

Fue a la altura de la Fiscalía General del Estado, sobre el kilómetro 208, en donde el conductor de la camioneta, marca Nissan, se impactó contra la unidad pesada, al estar circulando en sentido contrario.

El operador del tráiler, no pudo evitar el impacto de frente, que dejó sin vida al conductor de la camioneta, quien quedó prensado.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes, al llegar, confirmaron la muerte al conductor por lo que, de inmediato, dieron parte al personal de la Fiscalía General del Estado, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.