Fuerte incendio consume predio de la empresa de transporte Estrella Blanca en Mineral de la Reforma, Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 18:54:50

Mineral de la Reforma, Hidalgo, a 4 de diciembre de 2025.- La tarde de este jueves, se registró un incendio en el patio de encierro de la empresa de transporte Estrella Blanca, por lo que de inmediato acudieron cuerpos de emergencia en el municipio de Mineral de la Reforma.

Las llamas se extendieron rápidamente cerca de la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, debido a que en el sitio se almacenaban desechos automotrices como llantas, plásticos, bidones y unidades en desuso.

Asimismo, personal del ayuntamiento dio a conocer que el siniestro inició cuando trabajadores realizaron una quema de basura, pero se salió de control.

La columna de humo que se formó por el incendio, se veía desde varios kilómetros de distancia dentro de la zona metropolitana de Pachuca, por lo que algunos vecinos se alarmaron, pensando que el incendio provenía del ducto de PEMEX.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o intoxicadas, pero pidieron a la población que se usara cubrebocas y colocar trapos húmedos en puertas y ventanas para evitar el riesgo de la inhalación del humo.

Bomberos del estado y del municipio, así como equipos voluntarios llevan controlado un 50 por ciento del incendio, por lo que se espera que se dé un informe más tarde sobre las afectaciones.