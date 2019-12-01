Ultiman a tiros a un cortador de aguacates en la colonia Niños Héroes de Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 15:45:34

Apatzingán, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre de oficio contador de aguacate, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Niños Héroes de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que sobre la calle Juan de la Barrera, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Jorge Luis S., de 32 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.