Con aumento del 10% al salario, Michoacán cuida a quienes nos cuidan; dignifica labor policial: SSP

Morelia, Michoacán, 1 de enero del 2026.- Mejoran las condiciones de vida de quienes diariamente trabajan por la seguridad de la población, es una prioridad para el Gobierno del estado, por ello con el incremento del 10 por ciento al salario de las y los agentes de la Guardia Civil, a partir de este año, se fortalecen las acciones orientadas a dignificar la labor policial y a mejorar las condiciones de vida de quienes diariamente trabajan por la seguridad de la población.

Sobre el particular se informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señaló que este ajuste salarial responde al reconocimiento del riesgo, la responsabilidad y el compromiso que asumen las y los elementos en el cumplimiento de sus funciones, así como a la necesidad de avanzar en el fortalecimiento institucional de la corporación, colocando en el centro el bienestar del personal operativo y de sus familias.

Para las y los agentes, esta medida tiene un impacto directo en su entorno familiar y personal, ya que les permite contar con mayor estabilidad económica, lo que se traduce en mejores condiciones para el desempeño de su labor.

También representa un factor de motivación y compromiso, al considerar que refuerza su vocación de servicio y los impulsa a continuar desempeñando sus funciones con responsabilidad y apego a los protocolos establecidos.

La SSP refrenda que estas acciones forman parte de una política integral para construir una Guardia Civil más profesional, eficiente y humana, en la que el reconocimiento al trabajo policial y la atención a sus necesidades contribuyan al fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en Michoacán.