Ultiman a tiros a subsecretario de Bienestar de Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 07:31:56
Chilpancingo, Guerrero, a 3 de septiembre 2025.- El subsecretario de Bienestar de Guerrero, Nabor Hossein Guillén, fue ultimado a tiros la noche del 2 de septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario estatal fue asesinado en un ataque armado sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa.

Por lo anterior, personal de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales se trasladaron a la escena del crimen para realizar el procesamiento de la escena.

Mientras tanto, La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que ya inició una investigación relacionada con estos hechos.

Nabor Hossein Guillén fue alcalde de Tixtla entre 2012 y 2015 con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). No obstante, a partir del 2021 apoyó las candidaturas de Morena para la gubernatura de Guerrero.

