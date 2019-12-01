Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 14:40:19

Uruapan, Michoacán, 16 de octubre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, dos individuos fueron asesinados a balazos en una barbería ubicada en la colonia Tierra y Libertad de esta ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio ubicado en la calle Plan de Ayutla de la resida colonia, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a dos personas sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres, los cuales presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.