Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán

Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 14:40:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 16 de octubre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, dos individuos fueron asesinados a balazos en una barbería ubicada en la colonia Tierra y Libertad de esta ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio ubicado en la calle Plan de Ayutla de la resida colonia, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a dos personas sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres,  los cuales presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan balacera en Jesús del Monte, Michoacán: la violencia no da tregua al sur de Morelia
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
En cuestión de horas 4 personas son ultimadas en la misma colonia de Jiutepec, Morelos
Aseguran 16 MDP en sustancia ilícita en cateo en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
Aseguran 16 MDP en sustancia ilícita en cateo en San Juan del Río, Querétaro
José Antonio Cruz Medina, el aliado de Harfuch con formación en el FBI, nombrado Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán
Decomisan 173 kilos de estupefacientes sintéticos en Florida; aseguran que llegó desde México
Comentarios