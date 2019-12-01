Reportan balacera en Jesús del Monte, Michoacán: la violencia no da tregua al sur de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 15:58:52

Morelia, Mich., a 16 de octubre de 2025.- Pobladores del sur de de la capital michoacana reportaron la tarde del jueves, una balacera en la tenencia de Jesús del Monte, una zona que en los últimos meses ha sido escenario de diversos hechos violentos y operativos contra grupos criminales.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre los habitantes, quienes dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial el número de víctimas ni la causa directa del enfrentamiento.

Este nuevo hecho se suma a una serie de ataques armados y operativos recientes en la región de Jesús del Monte, donde autoridades han intervenido propiedades vinculadas a delitos de extorsión, despojo y amenazas dentro de la Estrategia Nacional Antiextorsión.

En julio pasado, un operativo interinstitucional permitió el aseguramiento de predios y vehículos robados, así como la detención de un presunto implicado en actividades criminales.

Asimismo, productores mezcaleros de comunidades cercanas como San Miguel del Monte e Ichaqueo han denunciado cobros de piso, robos y homicidios atribuidos a grupos criminales que operan en la zona rural de Morelia.

Incluso, el gremio mezcalero ha solicitado públicamente protección estatal ante el creciente acoso del crimen organizado.

En el último año, los medios locales han documentado diversos homicidios y ataques armados en la zona sur de Morelia, incluyendo tres asesinatos dentro de una vivienda en Jesús del Monte y la ejecución de un conductor cerca del fraccionamiento Altozano.

Autoridades han señalado a presuntos cabecillas como “El Sierra”, acusado de encabezar una célula delictiva que genera violencia en los límites rurales de la capital.

Mientras tanto, la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) mantiene vigilancia reforzada en la zona, ante las constantes denuncias de extorsión, tala ilegal y despojo de tierras.

Las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre la balacera ocurrida esta tarde, aunque se espera que en las próximas horas se brinde más información.