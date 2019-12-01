Decomisan 173 kilos de estupefacientes sintéticos en Florida; aseguran que llegó desde México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 12:18:21
Miami, Florida, Estados Unidos, a 16 de octubre 2025.- Personal de seguridad del estado de Florida incautó 173 kilogramos de un estupefaciente sintético, con un valor estimado en 17,3 millones de dólares, que estaban ocultos presuntamente en un tráiler desde la frontera de México, según informó la oficina del gobernador Ron DeSantis.

A través de un comunicado, las autoridades floridenses señalaron que el decomiso se llevó a cabo el pasado 5 de octubre, en un operativo de la Patrulla de Caminos de Florida (FHP) y la Agencia Antidrogas federal (DEA), que detectó un “camión semirremolque sospechoso de transportar narcóticos de la frontera México-Texas hacia el sur de Florida”.

En la nota se detalló que en la acción operativa la Unidad de Interdicción Criminal de la FHP localizó el vehículo mientras viajaba en la carretera Florida Turnpike con dirección al sur, donde los agentes pararon el camión para inspeccionarlo y encontraron una puerta trampa escondida que contenía “múltiples sacos llenos de cocaína”.

El Gobierno de Florida no precisó el número de detenidos, pero aseveró que detuvo “a los individuos involucrados, incluyendo uno previamente deportado de Estados Unidos” y los transfirió a custodia federal para “mayor investigación y persecución”.

Noventa Grados
