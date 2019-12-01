En cuestión de horas 4 personas son ultimadas en la misma colonia de Jiutepec, Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 14:40:15

Jiutepec, Morelos, a 16 de octubre 2025.- Al menos cuatro personas perdieron la vida en dos ataques armados la mañana del 16 de octubre en el municipio de Jiutepec, Morelos.

De acuerdo con las autoridades, ambos ataques tuvieron lugar en calles de la colonia Otilio Montaño, por lo que personal de seguridad se movilizó al sitio.

Según los primeros reportes, el primer ataque se registró a la 1:00 h sobre la calle Francisco Villa, en donde testigos detallaron que dos sujetos en motocicleta atacaron a balazos a una mujer, que se encontraba reunida con varias personas.

Mientras tanto, la segunda agresión ocurrió aproximadamente a las 09:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Niño Artillero esquina con Niños Héroes, en donde fueron asesinados a balazos tres sujetos.

Los sicarios habrían escapado del lugar en dos vehículos: en March color blanco y un Ibiza negro.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado de personas detenidas por estos asesinatos en el municipio de Jiutepec, Morelos.