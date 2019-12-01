Aseguran 16 MDP en sustancia ilícita en cateo en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, 16 de octubre del 2025.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal de Querétaro (POES), realizó actos de investigación derivados de una denuncia por la posible presencia de narcóticos en un camión tipo torton, localizado sobre la carretera federal 57, dentro de un corralón de resguardo vehicular.

El 15 de octubre de 2025, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se encontraban efectuando revisiones preventivas en espacios denominados como corralones vehiculares con apoyo de binomios caninos. Durante la inspección, uno de los ejemplares marcó positivamente un vehículo de carga, motivo por el cual se notificó de inmediato a la Fiscalía de Querétaro.

Con base en la información recabada, esta Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de cateo, que fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID) y peritos de Servicios Periciales, con apoyo de elementos de Guardia Nacional, SEDENA y POES

Durante la diligencia, se localizaron 71 paquetes con polvo blanco con características similares a la cocaína, mismos que fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, para su análisis y determinación pericial.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro continuará con los actos de investigación correspondientes y, una vez concluida la revisión pericial, remitirá los indicios a la Fiscalía General de la República (FGR) para la continuidad de las indagatorias.