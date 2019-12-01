Joven muere ahogado dentro de un bordo en San Juan del Río, Querétaro

Joven muere ahogado dentro de un bordo en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 09:43:14
San Juan del Río, Querétaro, 18 de noviembre del 2025.- Un joven de aproximadamente 18 años de edad, perdió la vida por ahogamiento, al interior e un cuerpo de agua, ubicado en la comunidad de Soledad del Río en San Juan del Río, Querétaro.

Fue en el municipio de San Juan del Río, en donde se registró el incidente, el joven, ingresó para nadar, sin embargo, ya no logró salir, luego de quedar atrapado por el lodo y algunas ramas.

A la zona se solicitó el apoyo de los servicios de emergencias, para realizar las labores de búsqueda del cuerpo y rescate, las cuales terminaron rápidamente al ubicarse el cuerpo.

La zona fue acordonada y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

