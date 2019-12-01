Muere mujer de 21 años por bala perdida durante enfrentamientos en Quiroga, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 09:57:44

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2025.– Una joven de 21 años de edad murió tras ser alcanzada por una bala perdida durante los enfrentamientos y bloqueos registrados ayer en el municipio de Quiroga, Michoacán.

La víctima, identificada como Rosana Valentina C., se encontraba en la zona de las avenidas Francisco Madero y Vasco de Quiroga, cerca de la salida a Santa Fe de la Laguna, cuando civiles armados iniciaron un intercambio de disparos y provocaron bloqueos con vehículos incendiados.

Durante el tiroteo, Rosana recibió un impacto de bala en la pelvis. Paramédicos municipales acudieron al lugar y la trasladaron a un hospital en Morelia, donde horas después perdió la vida debido a la gravedad de la lesión.

La mañana de este martes, habitantes de Santa Fe de la Laguna realizaron un bloqueo carretero para exigir justicia por el caso, que consideran un reflejo de la violencia que persiste en la región.