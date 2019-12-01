Recuperan en Salvador Escalante, Michoacán, dos autos robados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 10:28:57

Salvador Escalante, Michoacán, 18 de noviembre del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por elementos de las guardias Civil y Nacional y del Ejército Mexicano, se logró la recuperación de dos vehículos que contaban con reporte de robo en el municipio de Salvador Escalante.

Al respecto se informó que autoridades de las referidas corporaciones llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en este municipio.

En un momento determinado en la comunidad de La Antorcha los agentes de la ley tuvieron a la vista dos unidades en estado de abandono las cuales al revisar sus antecedentes contaban con reporte de robo.

Finalmente las unidades recuperadas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.