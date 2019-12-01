Sale del camino y vuelca en el anillo vía Fray Junípero Serra de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 09:49:55
Querétaro, Querétaro, 18 de noviembre del 2025.- Con importantes daños materiales, quedó un vehículo, luego de protagonizar un aparatoso accidente, la mañana de este martes, sobre Paseo de la República en la ciudad de Querétaro.

Fue a la altura del puente del Nabo, en donde la camioneta perdió el control, tras un choque por alcance contra otro vehículo, el cual se retiró del lugar.

Tras perder el control, la camioneta se salió del camino, posteriormente volcó, quedando con severos daños materiales en la carrocería.

Servicios de emergencias se movilizaron al lugar del accidente y tras valorar al conductor, determinaron que no requería traslado a un hospital.

