Comando armado prende en fuego colegio en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 10:16:24

Culiacán, Sinaloa, 18 de noviembre del 2025.- Un comando armado derribó el portón de un colegio privado con un vehículo y posteriormente prendió en llamas la fachada del plantel educativo ubicado en la colonia Guadalupe de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El violento hecho tuvo lugar pocos minutos antes de las 23:00 horas de la noche del lunes, una vez que vecinos de la zona pudieron observar lo sucedido.

Narraron que los sujetos armados derribaron el portón del colegio con el mismo vehículo y luego lo incendiaron para causarle daños a la fachada de la escuela, en tanto que el automotor quedó destruido.

Hasta el sitio se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para recabar indicios del suceso violento y brindar seguridad en la zona.