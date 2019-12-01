Ultiman a puñaladas a un individuo en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 11:40:48

Apatzingán, Michoacán, a 10 de enero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a puñaladas en la colonia El Varillero de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la Privada de Guadalupe Victoria de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.