Ultiman a puñaladas a un individuo en Apatzingán, Michoacán 

Ultiman a puñaladas a un individuo en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 11:40:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 10 de enero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a puñaladas en la colonia El Varillero de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la Privada de Guadalupe Victoria de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca,  restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Neyra Salgado Miranda se convierte en fiscal general de Guerrero
Extraditan de Canadá “El Marino”, presunto responsable del homicidio de un adolescente, cometido en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Ultiman a puñaladas a un individuo en Apatzingán, Michoacán 
Al Alcalde de Uruapan lo mataron con su propia agenda: Secretaria de Carlos Manzo sería “La Paloma”, pieza clave en la filtración de información para su asesinato
Más información de la categoria
Al Alcalde de Uruapan lo mataron con su propia agenda: Secretaria de Carlos Manzo sería “La Paloma”, pieza clave en la filtración de información para su asesinato
Motociclistas en Huetamo deberán usar casco obligatoriamente ante alza en accidentes viales: Pablo Varona
Emboscan a policías municipales en Zamora, Michoacán; hay dos muertos y un herido 
"Una operación militar en México sería desastrosa", aseveran congresistas de EEUU
Comentarios