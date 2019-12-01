Ultiman a policía en Culiacán; van 33 uniformados muertos en 2025 en Sinaloa

Ultiman a policía en Culiacán; van 33 uniformados muertos en 2025 en Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 08:50:10
Culiacán, Sinaloa, a 2 de septiembre 2025.- Un hombre identificado como Jorge Luis “N”, elemento de la Policía Municipal de Culiacán, adscrito al Escuadrón de Motociclistas, fue ultimado a tiros al sur-poniente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el asesinato del oficial se dio mientras circulaba en un vehículo particular por la calle Monte Athos, de la colonia Villa Bonita.

Al escuchar los disparos, los vecinos solicitaron la presencia de las autoridades, quienes, al arribar al lugar localizaron a la víctima, que fue identificada como miembro activo de la Policía Municipal.

Cabe mencionar que con el asesinato de Jorge Luis “N” suman 33 agentes de seguridad municipal, estatal  y de investigación los ultimados en la capital sinaloense durante 2025.

El caso anterior fue el de el comandante Armando “N”, de 40 años, quien fue ultimado en la zona de Ciudad Universitaria el pasado 21 de agosto.

Noventa Grados
