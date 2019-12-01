Sheinbaum rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 10:16:55

Ciudad de México, 6 de abril del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó nuevamente su desacuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que sostiene que en México se han cometido y continúan ocurriendo desapariciones forzadas que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa, la mandataria federal aseguró que las conclusiones del comité internacional no reflejan el contexto completo ni consideran las acciones que su gobierno ha implementado para atender este delito.

Según explicó, el análisis presentado por el organismo se basa en casos ocurridos entre 2009 y 2017 en solo cuatro estados del país.

Sheinbaum Pardo también cuestionó la forma en que el informe interpreta el concepto de desaparición forzada, al señalar que, de acuerdo con los propios estatutos de la ONU, este delito implica la participación directa del Estado para desaparecer personas, generalmente por razones políticas.

Por lo anterior, a su juicio, el análisis difundido por el organismo internacional no corresponde con esa definición.

Ante la polémica generada por el documento, la presidenta adelantó que las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación darán a conocer información adicional para explicar la postura del gobierno mexicano.