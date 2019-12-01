Ultiman a menor de edad embarazada, en calles de Tepito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 08:50:49

Ciudad de México, a 2 de octubre 2025.- Una menor de edad embarazada fue ultimada en el barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el asesinato de la joven de 17 años de registró durante la madrugada del 2 de octubre, mientras la víctima caminaba para ir a comprar algo de cenar.

Según testigos, la mujer fue asesinada por dos personas que se trasladaban en una motocicleta, los cuales abrieron fuego en su contra en al menos tres ocasiones.

Cuando los servicios de emergencia arribaron al sitio solo pudieron confirmar su muerte.

Por lo anterior solicitaron la presencia de los especialistas en escenas del crimen, quienes, tras su arribo autorizaron el levantamiento del cuerpo, que fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las diligencias de ley.