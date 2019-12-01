Aprehenden a presunto doble homicida en Acuitzio, Michoacán

Aprehenden a presunto doble homicida en Acuitzio, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 13:25:42
Morelia, Michoacán, 2 de octubre del 2025.- Juan Manuel “N”, quien es señalado de su probable responsable en la comisión del delito de homicidio de un albañil y un empleado de restaurante, ocurrido en el municipio de Acuitzio, fue aprehendido por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones establecieron que el 14 de septiembre de 2024, Emmanuel M. y Eligio Alberto M. convivían en un bar de la colonia Las Peñas, cuando fueron interceptados por varios hombres armados que los sacaron por la fuerza y los trasladaron en una camioneta hacia un camino de terracería en la localidad de Tiripetío.

En ese lugar, las víctimas fueron privadas de la vida mediante disparos de arma de fuego.

La Unidad de Investigación del Homicidio Doloso recabó datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Juan Manuel “N”, contra quien se solicitó y obtuvo orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por agentes de investigación.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control, quien en próximas horas definirá su situación jurídica.

