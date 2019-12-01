Pobladores de Tepeji, Hidalgo golpean y amarran a 4 presuntos ladrones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 14:09:28

Tepeji, Hidalgo, a 2 de octubre 2025.- Habitantes del municipio de Tepeji, Hidalgo, detuvieron, golpearon y ataron a cuatro sujetos acusados de robo a casa habitación, por lo que personal de la Policía Municipal y Estatal acudió a su rescate antes de que fueran linchados.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró en la comunidad de Santa Ana Azcapotzaltongo, perteneciente a la cabecera municipal citada, cuando vecinos de la zona realizaron una asamblea previa en la que acordaron tomar represalias contra los presuntos delincuentes.

Según testimonios de los pobladores, en los últimos días se había presentado una ola de robos en diferentes casas, y los supuestos responsables ya habían sido identificados.

Por lo anterior, se organizaron y durante la noche salieron a atraparlos. Los cuatro sospechosos fueron localizados y detenidos por los habitantes de la comunidad en distintos puntos, pero los llevaron al centro del poblado, en donde los golpearon y amarraron hasta que confesaron su participación en los robos.

Momentos después, elementos de seguridad pública municipal y estatal acudieron al sitio, dialogaron con los vecinos y, tras varios minutos, lograron que los sujetos fueran entregados.