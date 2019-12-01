Localizan feto en los baños del campus central de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Localizan feto en los baños del campus central de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 13:42:16
Puebla, Puebla, a 2 de octubre de 2025.- A través de un comunicado, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), dio a conocer que fueron encontrados los restos de un feto en uno de los sanitarios del Campus Central.

Según los datos proporcionados por la institución, fue una trabajadora del área de limpieza, la que localizó los restos del bebé en gestación, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades universitarias.

Tras confirmar el hallazgo, la UPAEP llamó al número de emergencias para reportar el hecho.

“Nos duele constatar que detrás de situaciones como esta pueden existir realidades de sufrimiento, soledad o desesperanza, que interpelan a nuestra comunidad”, señalaron en el comunicado.

Asimismo, la institución señaló que dentro del plantel cuentan con instancias de apoyo espiritual, psicológico y medico, por lo que cualquier estudiante o trabajador se pueden acercar a solicitarlo con la certeza de que hay total confidencialidad

“Como institución de identidad católica, reiteramos nuestro compromiso de promover siempre el respeto a la vida, la dignidad humana y la construcción de una comunidad universitaria empática y compasiva” concluyeron.

 

Noventa Grados
