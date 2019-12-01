Identifican a los dos ultimados en Morelia, Michoacán 

Identifican a los dos ultimados en Morelia, Michoacán 
12 de Marzo de 2026
Morelia, Michoacán, 12 de marzo del 2026.- Como Raymundo “N” y Filemón, “N”, el primero de ellos oficial de Policía, presuntamente del municipio, fueron identificados los dos hombres que fueron asesinados a balazos la noche del miércoles en la colonia Colinas del Sur de esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche de ayer, miércoles, dos hombres fueron ultimados a balazos en la calle Oyamel de la referida colonia.

Fue al continuar con las pesquisas que los ahora occisos fueron identificados como  Raymundo “N” y Filemón, “N”.

Hechos que siguen siendo investigados con la finalidad de esclarecer el doble homicidio.

