Pareja es acribillada dentro de camioneta de lujo en Salvador Escalante, Michoacán; la unidad terminó estrellada contra un muro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 14:35:18

Salvador Escalante, Mich., a 5 de octubre de 2025.– Una pareja fue asesinada a balazos durante los primeros minutos de este domingo, cuando circulaban a bordo de una camioneta de lujo en las inmediaciones de la comunidad de El Chicharrón, en este municipio. El ataque fue perpetrado por un grupo de hombres fuertemente armados que interceptaron el vehículo y abrieron fuego sin mediar palabra.

Los hechos se registraron sobre la calle Lázaro Cárdenas, esquina con Francisco Zarco, donde las ráfagas de arma de fuego despertaron a los vecinos, quienes de inmediato alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia.

Al sitio se movilizaron elementos de la Policía Municipal, la Guardia Civil y corporaciones de municipios cercanos, además de paramédicos locales. Al revisar el interior de la camioneta Cadillac Escalade gris, confirmaron el fallecimiento de Gabriela Andrea, de 36 años, y Paz G., de 44 años, quienes presentaban múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

De manera extraoficial, trascendió que una tercera persona habría resultado herida durante la agresión, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado esta versión.

La camioneta terminó impactada contra un paredón, con decenas de impactos visibles en la carrocería y cristales. La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía Regional realizaba el levantamiento de indicios y testimonios.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque, ocurrido en una zona donde en los últimos meses se han reportado otros hechos violentos vinculados a disputas entre grupos criminales.