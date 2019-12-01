Balean vivienda en colonia Jardines del Rincón de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 13:08:03
Morelia, Michoacán, 5 de octubre del 2025.- Sujetos desconocidos atacaron a balazos una vivienda ubicada en la colonia Jardines del Rincón de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sujetos desconocidos habían disparado contra la propiedad marcada con el número 245, de la calle Bambú de la referida colonia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron que la fachada de la vivienda presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, y fechados en el piso varios casquillos percutidos.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
